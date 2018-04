El Pistolero schiet weer raak: "Mijn grootste triomf"

Alberto Contador won in zijn carrière 2 keer de Giro en de Tour en 3 maal de Vuelta. In 2017, zijn laatste profjaar, miste hij ei zo na de eindzege in Parijs-Nice en het podium in de Vuelta.

Op twitter gaf de gepensioneerde klimgeit aan dat al zijn overwinningen verbleken bij de geboorte van zijn "grootste triomf": zijn zoon Luca.

Nadat Contador zijn fiets aan de haak gehangen had, richtte de Spanjaard, samen met zijn broer Fran Contador en zijn boezemvriend Ivan Basso, een continentaal opleidingsteam op. Wie weet zien we de kleine Luca daar binnen een jaar of 18 terug.

Dat Contador geliefd was binnen en buiten het peloton, is algemeen bekend. Dat blijkt ook uit de vele gelukwensen die hij op twitter mocht ontvangen. Ook grote rivaal Chris Froome, met wie Contador menig duel uitvocht, kon daarbij niet achterblijven.