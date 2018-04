Felline past voor Ardense klassiekers: "Nog niet hersteld van kattenziekte"

Fabio Felline had bij Trek-Segafredo een van de speerpunten moeten zijn voor de Ardense klassiekers, maar de 28-jarige Italiaan zal de wedstrijd voor zijn televisie moeten bekijken.

Felline kwam dit seizoen dan wel al 27 koersdagen in actie, toch heeft hij nog altijd last van toxoplasmose, veroorzaakt door een kleine parasiet in zijn lichaam.

"Hij heeft zich dit seizoen nooit echt goed in zijn vel gevoeld", zegt de ploegdokter. "Omdat hij bleef aandringen, hebben we enkele nieuwe onderzoeken gedaan en daaruit blijkt dat hij nog niet volledig hersteld is van zijn ziekte."

"We zullen nu een specifieke behandeling opstarten die 6 weken zal duren en waarbij de parasiet voor eens en voor altijd uitgeroeid zal worden."