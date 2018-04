VIDEO: Daarom won Valverde nog nooit de Amstel Gold Race

2002 was de laatste keer op het oude parcours van de Amstel Gold Race, met de finish in Maastricht. Het was ook de eerste keer dat het 21-jarige broekje Alejandro Valverde van de Limburgse hellingen kwam proeven.

Hoewel de neoprof van Kelme in de aanloop mooie dingen had laten zien in het Baskenland betaalde hij duidelijk leergeld in zijn eerste Amstel. Hij bereikte de finish niet en was dus geen getuige hoe Michele Bartoli Sergej Ivanov, Michael Boogerd en Lance Armstrong versloeg in de sprint.