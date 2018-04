"Stel me de vraag of Parijs-Roubaix iets is voor iemand van 19 jaar"

Afgelopen zondag reed Tanguy Turgis als 42e over de finish in Roubaix. Turgis is nog maar 19 jaar. Paul Van Den Bosch werd voorgeschoteld of dat wel verantwoord is? "Ik stel me de vraag of dit inspanningen zijn voor iemand die nog niet volgroeid is", reageerde de sporttrainer.

"Dit was zijn 8e wedstrijd van het jaar, maar daar zaten wel de E3-prijs, Gent-Wevelgem en nu Parijs-Roubaix bij. Als ik zijn trainer zou zijn, dan zou ik niet toestaan dat hij Parijs-Roubaix reed. Het is toch een koers waar je body en volume voor nodig hebt. Ik denk dat er relatief makkelijke ingrepen mogelijk zijn zoals een minimumleeftijd of bepaalde ervaring eisen."

Sep Vanmarcke voegde wel een interessante kanttekening toe. "De laatste jaren is iedereen bezig met opleidingsploegen en professionalisering, maar ik vind tegelijk dat de jeugd al veel te snel professioneel moet bezig zijn. Ze mogen geen kind meer zijn. Het is een moeilijke balans tussen veel trainen en volledig voor de koers leven als kind. Of het rustig aan doen en je plezier behouden."