"Kansen groter bij Quick-Step? Het gaat mij ook om het plezier"

Johan Museeuw liet zich een poosje geleden ontvallen dat Sep Vanmarcke al een klassieker gewonnen zou hebben als hij bij Quick-Step reed. Hoe denkt Vanmarcke daar zelf over, wilde Ruben Van Gucht weten?

"Dat wordt vaak gezegd, maar ik klasseer zo'n uitspraak", zegt Vanmarcke. "In het voorjaar zou ik zeker in die ploeg passen en zouden mijn kansen wellicht groter zijn, maar er is ook nog de rest van het seizoen."

"Bij mijn huidige en ook bij mijn vorige ploeg weet ik dat ik de rest van het seizoen nog een aantal kansen heb. Ik heb plezier als ik mijn kans kan gaan in de Eneco Tour, Canada, Plouay of een Tour-rit. Het strakke keurslijf van Quick-Step zou me minder liggen. Het gaat mij ook om het plezier in de koers."