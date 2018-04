Habeaux zet zijn fiets definitief aan de kant door hartproblemen

Gregory Habeaux begon zijn professionele carrière in 2005 bij het team van Landbouwkrediet. Na 14 jaar in het peloton zet de Luikenaar er nu een punt achter.

Sinds afgelopen november doken symptomen van tachycardie, een versnelde werking van het hart.

"Het was een moeilijke beslissing", vertelt Habeaux. "In november had ik al een waarschuwing gekregen. Ik onderging onderzoeken en kreeg groen licht, maar al snel voelde ik dat ik niet meer op niveau kon terugkeren."

"In Parijs-Troyes voelde ik een flauwte. En op 19 maart voelde ik me op training opnieuw krachteloos. Toen heb ik beslist ermee te stoppen. Uit voorzorg."