Moesten renners stoppen na zware val? "Dat gaat gewoon niet op kasseien"

"Je houdt alleen maar de hulpdiensten op", antwoordt Oliver Naesen op de vraag of de renners zondag hadden moeten stoppen na de val van Michael Goolaerts om de onfortuinlijke renner te helpen.

"Eerlijk: als ik op zo'n strook rijd en er gebeurt een val, dan kijk ik alleen naar de lijn voor mij om niet hetzelfde voor te hebben. Ik ben ervan overtuigd dat de renners achter Michael de val niet echt gezien hebben."

"Als zo'n val gebeurt op een grote weg en als het peloton rustig rijdt, dan zullen vele renners stoppen. Maar op een kasseistrook in Roubaix gaat dat gewoon niet. Je zit zo gespannen op je fiets en je bent zelf angstig voor een val."

Karl Vannieuwkerke vult aan: "Als er iemand voor je valt en je trekt je remmen dicht, dan breng je de renners achter jou in gevaar. Het is moeilijk in te schatten of men had moeten stoppen. Achteraf bekeken hadden ze dat allemaal moeten doen, maar dat gebeurt niet in een wielerwedstrijd."

Sep Vanmarcke: "Er zijn 40 valpartijen geweest zondag. We kunnen onmogelijk inschatten of het een zware val is of niet."