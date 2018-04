Wellens: "Uit respect voor de familie van Goolaerts heb ik niet gejuicht"

We hadden 4 kansen om te scoren in deze koersen en bij de 1e kans is het al raak

"Ik voelde dat ik superbenen had. Toen Jelle (Vanendert) ging in de laatste ronde was dat een ideaal scenario voor mij. Toch vond ik dat het niet snel genoeg ging en dus ben ik maar alleen gegaan."

"We hadden 4 kansen om te scoren in deze koersen en bij de 1e kans is het al raak. Dit is niet hetzelfde niveau als de koersen die nog komen, maar deze wedstrijd is wel belangrijk voor de ploeg."

"Ik ben zeker dat ik deze supervorm de komende wedstrijden ook nog wel zal hebben. Ik zeg niet dat ik nog zal winnen, maar ik zal zeker een rol spelen."

Wellens wees bij de finish naar de hemel, als eerbetoon aan Michael Goolaerts. "Ik kende die jongen niet zo goed, maar het is uiteraard een drama. Uit respect voor de familie wou ik niet juichen."