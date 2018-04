Franse renner Di Grégorio betrapt op gebruik van epo

Di Grégorio rijdt bij Delko Marseille. Di Grégorio rijdt bij Delko Marseille.

Er hangt Rémy Di Grégorio een schorsing boven het hoofd. Bij een controle in Parijs-Nice zijn sporen van epo gevonden in zijn urine. In 2012 werd de 32-jarige Fransman al eens genoemd in een dopingzaak.