Van Aert: "Ik kom terug naar Roubaix om de bloemen voor Michael te pakken"

Sammy Neyrinck: "Ik vroeg je vooraf of je leven zou veranderen na Parijs-Roubaix. Dat is op een verkeerde manier gebeurd."

Wout van Aert: "Ja... Parijs-Roubaix zal nooit meer hetzelfde zijn. Het heeft mijn leven zeker veranderd. Maar het is nog veel erger voor de familie en vrienden die nog veel dichter bij Michael staan. Voor hen is het een drama. Ik heb het er verschrikkelijk moeilijk mee. Het is echt oneerlijk."

Sammy Neyrinck: "Jij gaat ooit winnen, ter ere van Michael."

Wout van Aert: "Dat zal ik zeker proberen. Ik probeer me er aan op te trekken dat Roubaix de droomkoers van Michael was. Hij heeft zijn droom nog kunnen waarmaken door die koers te kunnen rijden. Ik zal zeker terugkomen om de bloemen voor hem te pakken."