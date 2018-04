Goolaerts kreeg hartaanval voor hij viel in Parijs-Roubaix

De betreurde Michael Goolaerts kwam zondag in Parijs-Roubaix zwaar ten val op een van de eerste kasseistroken van de dag. Hij overleed zondagavond in het ziekenhuis van Rijsel. Het parket van Cambrai onderzoekt het overlijden van de 23-jarige renner.

"We kunnen met zekerheid zeggen dat het overlijden van Michael Goolaerts niet gelinkt is aan de gevolgen van de val, maar wel aan een hartfalen", zegt Remi Schwartz, de procureur van Cambrai, aan onze redactie na de autopsie van vanochtend. "Een hartaandoening heeft zijn overlijden dus veroorzaakt."

Over de oorzaak van de hartaandoening is nog geen duidelijkheid. "Daar is nog geen uitsluitsel over. Bij de autopsie is er niets bijzonders vastgesteld. Er moeten nog bijkomende microscopische en toxicologische onderzoeken uitgevoerd worden. Dat kan enkele maanden in beslag nemen", zegt het parket. Het lichaam van Goolaerts wordt vandaag of morgen vrijgegeven.