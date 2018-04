Wielerprijzen: een lap grond, een halve ton zalm of een biggetje?

In 2013 stond er een bijzondere prijs op het spel in de Arctic Race in Noorwegen: bij een tussensprint was er een stuk grond te winnen. Stijn Neirynck ging ermee aan de haal. Achteraf bleken er wel wat voorwaarden aan verbonden, waardoor Neirynck vriendelijke bedankte.

"Ik moest binnen 4 jaar beginnen te bouwen in Noorse stijl", vertelt hij. "Ik ben wel uitgenodigd om naar de gronden te gaan kijken. Ik ben er 8 dagen geweest, onder meer in het noorden van het land. We hebben met een speedboot gevaren en met quads door de bossen gereden. Ik mocht ook VIP zijn in de Arctic Race."