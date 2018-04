VIDEO: Valverde, Quintana en Landa verkennen kasseien van Roubaix

Alejandro Valverde, Nairo Quintana en Mikel Landa kwamen eerder al eens proeven van het Vlaamse gevoel in Dwars door Vlaanderen en de E3, maar vandaag verkenden ze de échte stroken die ze in de 9e rit van de Tour voor de wielen geschoven zullen krijgen.

De 3 kopmannen werden op sleeptouw genomen door Marc Soler, Imanol Erviti en Jasha Sütterlin, die afgelopen zondag nog Parijs-Roubaix hebben gereden.

"Het wordt uiteraard een ander verhaal als we deze stroken in een peloton zullen oprijden, maar ik ben zeker dat deze verkenning ons veel geleerd heeft", zegt ploegleider Arrieta.

"Het wordt een rit waar je de Tour de France kunt verliezen. Iedereen zal in topvorm moeten zijn én we hebben ook wat geluk nodig, want een lekke band of materiaalpech loert steeds om de hoek. De kans is groot dat een van de favorieten hier al uit koers wordt geslagen."