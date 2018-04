Quick-Step laat zijn jonge wolven los op de Brabantse Pijl

De 29-jarige Pieter Serry zal zich morgen ongetwijfeld stokoud voelen, want al zijn ploegmaats voor de Brabantse Pijl zijn 25 jaar of jonger: Kasper Asgreen (23), Fabio Jakobsen (21) en Jhonatah Narvaez (21) maken hun debuut. Rémi Cavagna (22), Davide Martinelli (24) en Bob Jungels (25) zijn niet veel ouder.

"Wij willen Narvaez, Jakobsen en Asgreen ook eens laten smullen van de Brabantse Pijl", zegt ploegleider Geert Van Bondt. "Ze moeten er vooral ervaring opdoen."

"We zullen de wedstrijd in ieder geval niet in handen nemen, anders dus dan in de kasseikoersen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet op een mooi resultaat azen."