Sergeant: "Kloof tussen Wellens en concurrenten in klimkoersen is kleiner"

Na de knappe zege van Tiesj Benoot in de Strade Bianche was er niet veel meer te juichen voor Lotto-Soudal. Diezelfde Benoot kan het vanaf morgen in de Brabantse Pijl opnemen tegen een heel blik nieuwe renners. Vorig jaar eindigde hij 3e in Overijse, terwijl zijn ploegmaat Tim Wellens 4e werd.