Calmejane neemt reusachtige kaas mee na solo in Parijs-Camembert

AG2R zorgde ervoor dat het peloton gegroepeerd naar de laatste beklimming van de Tortisambert denderde. Daar werd de groep uitgedund, maar het was pas na het klimmetje dat Lilian Calmejane zijn schot loste.

De beloftevolle Fransman moest kilometerslang vechten voor 20 à 30 seconden. In het peloton kregen ze de boel maar niet georganiseerd en het regende dan ook pogingen om alleen of in groep naar Calmejane te rijden.

Tevergeefs, het goudhaantje van Direct Energie was vandaag te sterk. Na de Royal Bernard Drome Classic wint hij met Parijs-Camembert zijn 2e Franse eendagskoers van het jaar. Als beloning krijgt hij van de sponsor zijn gewicht (69 kilogram) in smeuïge kaas.