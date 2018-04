Küng tijd out na kaakoperatie, ook Trentin en Langeveld in lappenmand

Küng kwam tijdens Parijs-Roubaix al vroeg in de wedstrijd ten val. De ploegmaat van Greg Van Avermaet kreeg ter plaatse 6 hechtingen in zijn kin om de wonde te sluiten. Na verdere onderzoeken in het ziekenhuis van Roubaix werd een kaakbreuk vastgesteld.

De 24-jarige Zwitser ging gisteren onder het mes en kan nu aan zijn revalidatie beginnen. BMC-arts Max Testa: "Stefan mag over enkele dagen op de hometrainer beginnen te fietsen. We verwachten hem over vijf tot zes weken terug."