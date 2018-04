Planckaert: "De Cauwer is nog altijd niet zeker dat ik Roubaix niet heb verkocht"

Ook Eddy Planckaert maakte die dag kans op de zege. Hij kwam ten val op Carrefour de l'Arbre en zag de kop van de koers nooit meer terug. "Ik ga direct met de deur in huis vallen. Daar was ik eigenlijk de winnaar", klinkt het bijna 30 jaar later. "Wampers was de beste die dag. Ik voelde dat en hem moest ik in de gaten houden. Ik ging bij Wampers en De Wofl en zei: "Ik zal jullie elke 250.000 frank geven als we samen naar de streep rijden.""

"Dan had ik twee mannen waarvan ik dacht: "Ik ga op hen kunnen rekenen." Maar op Carrefour de l'Arbre was ik zo zeker en ging ik tegen de grond. Mijn haar komt er nog recht van. Daardoor denken anderen tot op de dag van vandaag dat ik de koers verkocht had. José De Cauwer is nog altijd niet zeker. Hij was toen mijn sportdirecteur. Nooit van mijn leven - ik durf dat te zweren op alles wat ik heb - zou ik dat doen. Het is de mooiste klassieker die er is."