"Merckx zei: "Van Avermaet is keeper, zeg dat hij in het voetbal blijft""

"3 à 5 jaar later komt er een keeper van Beveren bij mij staan met zijn pa en met Glenn D’Hollander. “Wolfke, kan je de jongen hier, Greg, geen fiets bezorgen en bij jullie in de ploeg nemen?”, vroegen ze me."

"Ik ging daarna naar Eddy Merckx", vertelt De Wolf. "Want onze ploeg reed met zijn fietsen. Eddy zei: “Dat is een keeper. Zeg dat hij in het voetbal blijft.”"

"Ik vroeg aan Greg of hij wou koersen. “Ja, Dirk. Ik wil koersen”, zei Greg. Ik neem hem bij mij in de ploeg en zijn derde koers wint hij al. Van Avermaet en Gilbert zijn speciale jongens. Net zoals Boonen en Cancellara speciaal waren."