Emotionele Van der Schueren getuigt: "Antoine is nog altijd bij ons"

"Zaterdag kwamen we samen in het hotel, maar het ging daags voor de Ronde van Vlaanderen maar over één onderwerp: Antoine. De koers was bijkomstig. Ik heb mezelf toen harder gemaakt dan ik eigenlijk ben en heb gepraat over het parcours en de tactiek. En de nadruk gelegd: doe het voor hem."

"Zondag had de organisatie een minuut stilte georganiseerd op de Grote Markt in Brugge. Je kon toen een muis horen lopen. We droegen toen zwarte T-shirts. Ik krijg het nog moeilijk als ik eraan denk."

"Mijn renners kwamen daarna huilend in de bus, maar een halfuur later vertrok de Ronde. Ik zei: probeer geconcentreerd te zijn, ik wil vanavond niet weer naar het ziekenhuis. Al bij al is de Ronde goed verlopen."

"Twee weken later was er de Amstel Gold Race. Astrid, de vrouw van Antoine, had toen gebeld om mijn verhaal te horen. Zaterdagavond zaten we met Astrid en de renners in de bus. Iedereen huilde weer. Ik zei toen: we gaan er morgen alles aan doen voor Antoine. En Gasparatto won 's anderendaags de Amstel..."