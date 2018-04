Organisator Brabantse Pijl: "Minuut stilte en ploeg op eerste rij"

Na het tragische overlijden van Michael Goolaerts werden vraagtekens geplaatst bij de beslissing om Parijs-Roubaix zondag niet stil te leggen. Wat is de stelling van Patrick Demol? Moet er een overlegmoment komen met andere koersdirecteurs en organisatoren?

"Wij waren zondag nog op ons parcours aan het werken en vroegen ons ook af wat we zouden doen. Elke situatie is anders. Wat is de beschikbare informatie op dat moment? In hoeverre is een valpartij minder ernstig, ernstig of dramatisch?"

"Artsen zijn specialisten. Misschien moet er een betere communicatie zijn tussen de medische diensten en de wedstrijdcommissarissen, die het sportieve in de hand hebben."