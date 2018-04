Hermans mag zijn valiezen beginnen te maken voor Giro-start in Israël

Ben Hermans (31e) ruilde dit seizoen BMC voor Israel Cycling Academy. Een opvallende overstap, maar onze landgenoot is wel al zeker van deelname aan de Giro.

Ook de Spanjaard Ruben Plaza en de Let Krists Neilands mogen al op beide oren slapen. Neilands verraste in Milaan-Sanremo door een aanval te lanceren op de Poggio, Nibali gebruikte de Letse kampioen daar als springplank naar de overwinning.

De Israëlische ploeg zal de laatste 5 renners uit de Giro-selectie bekendmaken na de Tour of The Alps (16-20/04). Israel Cycling Academy kreeg voor het eerst een wildcard voor de Giro, die op 4 mei van start gaat in Jeruzalem.