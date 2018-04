Roubaix-winnaar Sagan rijdt voor het eerst in 5 jaar Amstel Gold Race

Al 5 weken lang strijdt Peter Sagan mee op het voortoneel van de klassiekers. 8e in de Strade Bianche, 6e in Milaan-Sanremo, 1e in Gent-Wevelgem, 6e in de Ronde van Vlaanderen en 1e in Parijs-Roubaix.

Wie dacht dat de riem eraf zou gaan na zijn zege in de Hel, slaat de bal mis. Aan Velonews heeft Sagans ploeg bevestigd dat de wereldkampioen zondag ook aan de start staat van de Amstel Gold Race.

De laatste keer dat Sagan te bewonderen was in Nederlands Limburg dateert al van 2013. De guitige Slovaak eindigde toen 36e. Het jaar daarvoor stond Sagan als 3e op het podium. De Italiaan Enrico Gasparotto won toen voor Jelle Vanendert.