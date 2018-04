Coach van Goolaerts verliest opnieuw jonge renner: "Hoop dat het nu stopt"

Kristof De Kegel was de trainer van Antoine Demoitié en Daan Myngheer. De twee renners lieten twee jaar geleden het leven in Gent-Wevelgem en het Criterium International. De Kegel had ook Michael Goolaerts onder zijn hoede, die gisteren overleed in Parijs-Roubaix.

"Tijdens de wedstrijd wisten we niet veel over de situatie van Michael", vertelt De Kegel, die ook tweede ploegleider bij Veranda's Willems-Crelan is. "Wij wisten dat hij gevallen was en dat het ernstig was, maar niet dat hij een hartstilstand had gekregen."

"De situatie was dubbel, je bent bezig met die wedstrijd, maar je weet dat er iets aan de hand is. Dat is moeilijk. Je werkt op automatische piloot, want de koers is bezig en je moet door. Pas na wedstrijd kwam er meer duidelijkheid over de situatie. 's Avonds volgde dan de klap toen het nieuws van het overlijden binnenstroomde."

"Een klap als deze went nooit. Ik hoop dat het nu stopt. Het is een drama voor de ouders, familie en ploeg. Je snapt niet dat zoiets kan gebeuren, zo'n jonge renner die het leven laat."