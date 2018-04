Extra Time Koers registreerde noodlottige dag van ploeg van Goolaerts

Ook voor Michael Goolaerts was Parijs-Roubaix een droomkoers. Een ploeg van de VRT mocht de teambriefing van Veranda's Willems-Crelan filmen aan de vooravond van Parijs-Roubaix.

Goolaerts kreeg van de ploegleiding de opdracht om in de vlucht van de dag te zitten, pas na het eerste wedstrijduur.

Maar de stilte en rust van bij de start sloegen na de koers om in verslagenheid. Nog voor het einde van wat een mooie dag had moeten zijn, volgt het trieste nieuws: Michael Goolaerts is niet meer.