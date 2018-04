Meersman: "Ik had geluk dat ik verwittiging kreeg, Michael niet"

"Ik had het geluk dat ik een verwittiging had gekregen, Michael niet", zegt Meersman (32). "Het was een Franse arts die tot het besluit was gekomen dat ik beter zou stoppen met koersen. Belgische artsen hadden daar een andere mening over."

"Voor mij was het een gemakkelijke beslissing om te stoppen met koersen. Topsport is mooi, maar het is niet het waard om alles op het spel te zetten. De gezondheid gaat voor."

Of er niet genoeg gescreend wordt bij renners? "10 à 15 jaar geleden waren er misschien dubbel zoveel renners met hartproblemen, maar toen kwam dat vaak niet aan het licht", zegt Meersman.

"Nu is iedereen zodanig veel gescreend. Het is jammer dat zoiets is gebeurd met die jongen. Ik ben voorstander om jaarlijks een grote hartscan te doen, ook bij jonge renners."