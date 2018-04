Veranda's Willems-Crelan: "Spijtige aankondiging in groep verwerkt"

Hoe pakt het team de komende dagen aan? "Gisteravond is iedereen nog naar huis gegaan. Op dit moment denk ik dat iedereen het individueel verwerkt. Iedereen heeft ook zijn eigen herinneringen aan Michael."

"We moeten intern nog even bekijken hoe de volgende dagen verlopen. Woensdag rijden wij in principe ook de Brabantse Pijl. Het is natuurlijk niet makkelijk. Je verschijnt aan de start met Michael en er finisht iemand niet. Dat is natuurlijk een enorme klap geweest in de ploeg. Iedereen is enorm aangeslagen."

Of het team al dan niet start in de Brabantse Pijl is nog niet zeker: "Daar kan ik nog geen uitspraken over doen. Het is nog te vroeg. We zullen dat intern bekijken."