Vandegoor: "De geschiedenis leert dat er niet gestopt wordt. Helaas"

Wat zal Vandegoor bijblijven van het kasseiseizoen? "Dat net de renners die hebben aangevallen en met lef hebben gereden, dat die gewonnen hebben. Benoot in de Strade, Valgren in de Omloop, Nibali in Sanremo, Terpstra en Lampaert in de E3, Dwars door Vlaanderen en de Ronde en Sagan in Roubaix."

"Een goede aanval leidde telkens tot winst. Daarachter zag je heel vaak dezelfde tros renners in de top tien. Van Avermaet, Vanmarcke, Stuyven, Gilbert, Stybar,... Renners die tot de top behoren in deze koersen, maar dit voorjaar net niet het verschil konden maken."

"Die, allemaal kopmannen zijnde, elkaar beloerden en niet vertrouwden om in de achtervolging samen te werken. Ze koersten nog liever voor een ereplaats dan het werk op te knappen en een concurrent in winnende positie te brengen. Het is topsport en daarin is het per definitie ieder voor zich."

"En uiteraard, daarmee trappen we een open deur in, heeft Wout van Aert heel hoge ogen gegooid. Hij was een debutant in het voorjaar, maar deed mee alsof hij een ervaren rot was."

Wat was de knapste prestatie? "Voor mij persoonlijk de zege van Tiesj Benoot in de Strade Bianche. Hij stormde vanuit de tweede lijn naar voren en soleerde op een zwaar parcours in hondse weersomstandigheden. Toch het strafste wat we gezien hebben."