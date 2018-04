Nys: "Voor er duidelijkheid was, was de koers al bijna gedaan"

Hoe groot is de impact van zo'n gebeurtenis in het peloton? "Heel groot. De koers stelt plots niets meer voor. Wout van Aert rijdt een fantastische wedstrijd, maar die kan daar absoluut niet van genieten. Hij is maar met 1 ding bezig en dat is zijn kameraad waar hij lief en leed mee heeft gedeeld de laatste weken."

"Die is er dan niet meer en dat is verschrikkelijk. Zoiets wil je niet meemaken op je 23e. Uit het niets. Goolaerts was een gezonde jongen, die net de Ronde van Vlaanderen had gereden. Hij zal waarschijnlijk ook nooit hebben aangegeven dat er iets aan de hand was. Het lichaam wordt tot het uiterste gedreven. Dat is de wielersport. Maar het is toch telkens een schok als je zoiets hoort."

Kan zoiets vermeden worden door een nog betere screening? "Er is altijd verbetering mogelijk en je kan altijd beter doen. Bij ons in de ploeg controleren we de renners helemaal. Ik heb ze vorig seizoen binnenstebuiten gekeerd en nog meer controles dan nodig laten doen."

"We zijn ook bezig met de aankoop van een defibrillator die we dan altijd bij hebben. We doen er alles aan om die jongens zo goed mogelijk te ondersteunen omdat we beseffen dat het een zware sport is."