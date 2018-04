Renner Michael Goolaerts (23) sterft na hartstilstand

Michael Goolaerts overleed op 23-jarige leeftijd. Michael Goolaerts overleed op 23-jarige leeftijd.

De wielerwereld is in rouw: Michael Goolaerts is na zijn hartstilstand en val in Parijs-Roubaix overleden in het ziekenhuis van Rijsel. Dat heeft zijn ploeg Veranda's Willems-Crelan bekendgemaakt.