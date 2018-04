Dillier: "Sagan was de engel en duivel in één persoon"

Jelle Wallays was de hele dag de gezel van Dillier, maar moest nog voor Carrefour de l'Arbre Sagan en Dillier laten rijden. "Ik heb alles gegeven onderweg en de tank was leeg op het einde."

"Het was mijn bedoeling om mee te gaan in de ontsnapping, omdat ik ver kan komen op de kasseien. Een groep met 9 renners was ook ideaal. Toen het peloton naderde, heb ik doorgeduwd en dat heb ik op het einde misschien bekocht."

"Toen Sagan erbij kwam was het beste er al een beetje af. Op een klein stukje vals plat kon ik niet volgen. Jammer, want op de andere stroken kon ik het tempo wel aan. Als ik daar wel had kunnen volgen, stond ik op het podium. Dat is wat ontgoochelend, maar uiteindelijk ben ik toch blij met mijn prestatie."