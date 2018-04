Straf. Iljo Keisse vindt zijn verloren fiets-GPS terug dankzij Twitter

Een dik uur na de wedstrijd lanceerde Iljo Keisse een oproep op Twitter: "Mocht 1 van de vele Vlaamse fans mijn @Garmin 1030 gevonden hebben bij het begin van strook 3 (Gruson) juist na Carrefour de l’arbre. Graag op stop drukken, rit opslaan en terugbezorgen! Mooie beloning gegarandeerd!"

Een half uur later kreeg de renner van Quick-Step-renner het verlossende bericht van Leander Coevoet: "De Garmin is terecht, stopgezet en opgeslagen. Nu staan we nog op de Carrefour de l'arbre met een bus van 62 mensen."

Keisse kwam binnen in een peloton op een kleine 13 minuten van winnaar Peter Sagan.