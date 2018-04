Ploegleider Goolaerts: "Tijdens koers niets gezegd aan zijn ploegmaats"

Een duidelijk geëmotioneerde Michiel Elijzen gaf na Parijs-Roubaix een interview aan onze Nederlandse collega's van het Algemeen Dagblad. "Ik was heel snel bij Michael na zijn val, de dokters gelukkig ook."

Goolaerts ging tegen de vlakte op de tweede kasseistrook. "Het zag er heel ernstig uit, maar de dokters hebben goed werk geleverd. Ze waren hem aan het reanimeren toen ik erbij kwam", doet Elijzen zijn verhaal.

"Hij is dan overgebracht naar een ziekenhuis in Rijsel en daar zijn ze hem nu aan het verzorgen. Of hij al bij bewustzijn is? Niet dat ik weet. Ik hoop dat we snel een geruststellend bericht krijgen."