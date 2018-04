Lampaert: "Het hele peloton keek naar Quick-Step"

"Het hele peloton keek naar ons", baalde Yves Lampaert. "De kopgroep was ook sterk. Met enkele verre aanvallen (van Gilbert en Stybar) hebben we het een paar keer geprobeerd, maar daar verlies je ook energie mee."

Wat was het plan van Quick-Step Floors? "We moesten wel koersen, want iedereen keek naar ons. Natuurlijk hebben we eraan gedacht om zelf iemand mee te sturen, maar ze laten ons niet gaan. Als we ons gat heffen, dan zit er 15 man in ons wiel. We hebben gestreden en verloren. Maar we eindigen op de derde plaats en kunnen allesbehalve ontevreden zijn over ons voorjaar."

"Ik kon zelf niet echt mijn kansen verdedigen. Ik had pech op een heel slecht moment en dan was er een belachelijke beslissing van een commissaris om barrage te maken. Dat kostte me veel energie. Ik kwam aansluiten toen de koers openbrak. Alles wat je verschoten hebt, betaal je cash in de finale."