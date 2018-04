Belgen op ereplaatsen: "Sagan ging op juiste moment"

Sep Vanmarcke had nog weinig in de tank op de piste en moest tevreden zijn met de zesde plaats. "Er werd iets te lang gekeken toen Sagan ging. Ik wou wachten op Quick-Step Floors, maar Sagan was blijkbaar heel sterk vandaag, dus hij wint verdiend."

"Quick-Step was niet zo superieur als de voorbije weken. Terpstra was wel supersterk, dus ik wist dat ik hem moest volgen. Toen we met da groepje konden achtervolgen, draaide het wel goed rond."

"Zijn het allemaal Terpstra’s dan rijden we wel nog naar Sagan. Hij kon wel paar kilometer per uur sneller rijden dan wij. Als je niet beter kunt, dan kun je niet beter. Die zesde plaats is denk ik een eerlijke plaats."