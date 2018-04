Boeckmans mist Parijs-Roubaix na val: "Ferme tegenvaller"

Kris Boeckmans kwam gisteren tijdens zijn laatste trainingsritje ten val. "In het ziekenhuis werden gelukkig geen breuken vastgesteld", meldt zijn ploeg. "Wel heeft hij een luxatie van de schouder en moet hij minstens vier dagen rust nemen vooraleer hij weer op de rollen mag hervatten."

"Dit is een ferme tegenvaller", vult Boeckmans aan. "Woensdag werd ik gediskwalificeerd in de Scheldeprijs en dat met een zeer goed gevoel in de benen. Nu kan ik er niet bij zijn in Roubaix, dat is echt balen."

"Het is blijkbaar mijn week niet. Parijs-Roubaix is een koers waar ik van houd, een unieke, heroïsche wedstrijd. Ik wilde graag mijn werk doen voor de ploeg en Bert De Backer helpen. Nu sta ik aan de kant en dat is zeer frustrerend."