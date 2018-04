Sporza-sterren voor Roubaix: Terpstra is de topfavoriet

Met zijn overwinningen in de E3 Harelbeke en natuurlijk de Ronde van Vlaanderen heeft Niki Terpstra indruk gemaakt op onze wielermannen. De Nederlander van Quick-Step Floors is de enige met 3 sterren achter zijn naam voor Parijs-Roubaix.

Achter Terpstra zijn er 4 schaduwfavorieten: Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Peter Sagan en Sep Vanmarcke. Ook de twee andere kopmannen van Quick-Step staan in de top 10 van Sporza: Stybar en Lampaert kregen 1 ster. Die ene ster kreeg ook Wout van Aert.

Twee opvallende namen haalden net niet de top 10: Mads Pedersen, de Deen van Trek die tweede werd in de Ronde van Vlaanderen, en Arnaud Démare, de Franse kampioen die in 2017 zesde werd in Roubaix.