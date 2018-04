Allan Peiper: "Wat ontmoedigd door de dominantie van Quick-Step"

Het klassieke voorjaar verliep voor Peiper nog niet zoals de Australiër van BMC dat gewild had. Van Avermaet reeg de ereplaatsen aan elkaar, maar winnen zat er niet in voor het Amerikaanse team. Waaraan ligt dat?

"Dat is een samenloop van omstandigheden. Soms valt het weer tegen, zoals in de Omloop Het Nieuwsblad en de Strade Bianche. Maar wat vooral speelt, is dat het niveau van de concurrentie over de hele lijn hoger ligt. In wielrennen heb je ook een tikkeltje geluk nodig."

Toch kijkt Peiper ook in eigen boezem, al zijn er geen twijfels over zijn Belgische kopman. "In de E3 Harelbeke hebben we een paar steken laten vallen. Een andere tactiek zou die dag een andere uitslag teweeg hebben gebracht."

"Maar Greg had vorig seizoen een super voorjaar en wordt daardoor wat meer geviseerd, dat is normaal. Hij staat er elke koers en rijdt goed. Parijs-Roubaix is een andere wedstrijd dan de Ronde van Vlaanderen. De maskers zullen afvallen, want je kan je niet verschuilen. Dan zullen we zien hoe goed Greg echt is."