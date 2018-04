Van Avermaet: "3 dagen nodig gehad om te herstellen van de Ronde"

Is de dominantie van Quick-Step niet frustrerend? "Niet echt, neen. Het is hun verdienste dat ze winnen. Vorig jaar heb ik veel gewonnen en vond ik dat ook maar normaal. Nu zitten zij in die positie. We mogen zeker niet opgeven, want wij kunnen ook nog altijd winnen. Te beginnen zondag in Roubaix."

Voelt Van Avermaet meer druk als "titelverdediger"? "Ik ervaar in Roubaix nooit de druk als voor de Ronde van Vlaanderen. De Ronde wil ik écht winnen, in Roubaix voel ik me nooit de grote favoriet. In dit soort wedstrijden is dat misschien wel een voordeel."