Nieuw succes voor Quick-Step in Roubaix? "Concurrentie begint ons te haten"

Philippe Gilbert is de andere kopman van Quick-Step voor zondag. "Ik ben blij dat het bijna zover is. De vorm is nog uitstekend. Ik was heel goed in de Ronde en het zijn meestal dezelfde renners die in Roubaix de koers maken. Dat is goed voor het vertrouwen. Ik zal meekunnen."

"Het is de eerste keer dat Roubaix echt mijn doel is. Ik wil eens kijken of ik kan meedoen voor de overwinning. Ik heb zelf niet zoveel ervaring hier, maar ik heb veel ervaring rond mij in het team, in de auto en op de fiets. Ik vertrouw mijn ploeg. Ik denk dat ik de mannen moet volgen tot op een bepaald moment, wanneer ik voel dat het tijd is om zelf te gaan. en dan gaan als ik voel dat het moment daar is. Dan ga ik zelf."

Is er veel concurrentie binnen de ploeg? "Een beetje, maar dat is toch goed. Ik wil altijd graag zelf winnen, maar verliezen tegen een ploegmaat is toch anders dan verliezen tegen een concurrent. Ik heb veel ambitie, maar de bedoeling is dat ploeg wint. Dat is onze tactiek. We rijden echt samen en daarom zijn we ook zo sterk."

"Ze voorspellen iets warmer weer de komende dagen. Dat is goed voor mij want in de Ronde heeft mijn lichaam het moeilijk gehad met de kou. Droog zal de weg sowieso niet worden. Er ligt slijk op de kasseien, dus ik verwacht een epische race."