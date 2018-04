Kelderman moet zijn comeback uitstellen

Wilco Kelderman brak in de 5e rit van Tirreno-Adriatico zijn rechtersleutelbeen. De teamleiding hield er destijds rekening mee dat hij een maand tot zes weken uit de roulatie zou zijn. Nu blijkt dat hij wat gevoel in zijn arm kwijt is.

"Het lijkt erop dat het wordt veroorzaakt door zenuwen in zijn schouder. Zijn terugkeer is nu uitgesteld. Zijn toestand wordt nauwlettend in de gaten gehouden", klinkt het bij Sunweb.

Het herstel van Keldermans teamgenoot Simon Geschke, die in Tirreno-Adriatico bij een val eveneens een sleutelbeen brak, verloopt wel voorspoedig. Als alles volgens plan verloopt, kan de 32-jarige Duitser deze maand in de heuvelklassiekers zijn rentree maken.