Sergeant: "Na Parijs-Roubaix zal Lotto-Soudal weer op de rails staan"

Naast de mooie overwinning van Tiesj Benoot in de Strade Bianche en enkele ereplaatsen, werd het voorjaar van Lotto-Soudal vooral gekenmerkt door pech. "We hadden weer veel tegenslag. Van in Milaan-Sanremo konden we niet meer rekenen op Greipel, Keukeleire is ziek geweest en ook Maes was er een hele tijd niet bij", vertelt Sergeant.

"Dat zijn toch mannen die belangrijk zijn voor de ploeg, zeker Greipel. Hij had in Gent-Wevelgem en Milaan-Sanremo zeker kunnen meesprinten voor de zege, al zeg ik niet dat hij gewonnen zou hebben. In de Ronde van Vlaanderen hadden we maar 1 pion mee in de kopgroep van 30. Dat was niet goed genoeg, dat heb ik meteen gezegd. De anderen hadden blijkbaar mechanische pech onderweg. Ja, dan is het ook zo."

"Gisteren in de Scheldeprijs was er eigenlijk een mooie kans voor Jens Debusschere, zeker omdat er veel favorieten zoals Groenewegen, Démare en Kittel er niet meer bij waren. Hij zei daarnet nog dat hij niet snapte waarom hij niet vertrokken was. Dat zijn kansen die je moet grijpen."

"Gelukkig had Benoot de Strade Bianche al gewonnen. Hij was daar gewoon de beste. De afgelopen weken was hij altijd bij de besten in de koers en Tim Wellens eigenlijk ook. Dat is ook belangrijk."

"We zijn wel altijd in de running geweest voor de prijzen, daar kunnen we niet over klagen. De renners hebben zich altijd laten zien. Ik vermoed dat er een periode komt, na deze Parijs-Roubaix, waarin we wel een goeie ploeg zullen hebben die volledig op de rails staat. Wellens en Benoot zullen daar centraal in staan."