Peter Sagan: "Eén keer kasseien per jaar is oké"

Vanmiddag trok hij op verkenning voor een beter resultaat. "Daar hou ik wel van", vertelt de Slovaak. "Je moet normaal toch trainen. Als je dat kan doen op het parcours is dat beter. Het zorgt voor meer plezier en uiteindelijk doen we het hier slechts één keer per jaar."

Houdt hij van de kasseien? Sagan: "Het is wel oké, voor één keer per jaar. Een droge of natte Parijs-Roubaix maakt veel verschil. Het verandert de stijl van de wedstrijd."

Zijn eigen vormpeil is momenteel nog wat een vraagteken. "Ik voel me niet slecht, maar ook niet geweldig. Gewoon goed genoeg. Of ik sterker aan het worden ben? Tja, ik win alleszins meer aan ervaring", lacht Sagan.