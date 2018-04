Ploegdokter Vanmol over gewicht: "Niki wist dat hij te zwaar stond"

Het gewichtsverlies van Niki Terpstra is dezer dagen een item in het peloton. "Niki is er in geslaagd om deze winter twee kilogram te verliezen", vertelt Quick-Step-dokter Yvan Vanmol aan Sporza.

"Tot nu toe stond Niki twee à drie kilo te zwaar. Het is niet zo dat Niki voordien al strak was. Maar die twee verloren kilo's maken het verschil tussen kunnen winnen of meerijden in de finale."

"Niki wist zelf ook wel dat hij te zwaar stond. Het is geen spiermassa die hij verloren heeft. Hij heeft er ook geen bijzonder dieet voor moeten volgen. Hij moest zijn normale voeding aanpassen, een beetje minder eten en wat snoepgoed en desserts laten liggen."

"Niki is aan de eerste ploegstage in december begonnen met twee kilogram minder en dat heeft hij kunnen doortrekken tot deze klassieke periode."

"Meer is er niet aan de hand. Dat is geen huzarenstukje geweest. Het is gewoon gezond verstand: twee kilogram minder kan in een wedstrijd met veel hellingen een essentieel verschil maken."