Nog een songtekst voor Niki Terpstra: "Geen grens, geen grens"

Niki Terpstra verpakt graag songteksten in zijn reacties. 2 Unlimited, Jebroer en Raymond Van het Groenewoud passeerden dit jaar al de revue. Zondag staat Terpstra volgens Tom Boonen weer op 1.

Tijd voor Kraantje Pappie? Boonen debiteert de tekst alvast in Extra Time Koers:

Geen grens, geen grens. Ik ben in essentie niet per se een slecht mens.

Ik heb in essentie niet per se een probleem, maar het is de fiets dat ik knal zo extreem.