Uitgesloten Démare: "Begrijp beslissing niet", Groenewegen: "Ik wel"

Je ne cautionne absolument pas la décision du jury. Je ne pouvais deviner que le feu se mettrait au rouge au moment d’etre sur les rails.

Je connais les conséquences suite à une convocation au commissariat de Valenciennes Paris Roubaix 2014. #Scheldeprijs https://t.co/GGKTQz1LsC — Arnaud Demare (@ArnaudDemare) 4 april 2018

Encore un travail supplémentaire à avoir ( le futur )! Et la valise un peu plus lourde avec La boule de cristal !.!.! Tu me diras si tu vois les chutes 🙈ça me servira — mickael delage (@mickaeldelage) April 4, 2018

Je suis 100% en accord avec @ArnaudDemare ! Impossible de s'arreter dans un échelon qui roule à 60 km/h ! https://t.co/IIYqU0Gohq — Hugo Houle (@HugoHoule) April 4, 2018

That was a crazy day, the offcials lost control on the race after a red light at the trainrail, I was able to stop for the red light but the offcials didnt know quick enough what to do. So the bunch I was in, to far behind to come back. Hopefully they learn from there mistakes! — Peter Koning (@nl_peterkoning) 4 april 2018

Genuine mistake today and I'm sorry. In a group chasing full gas just behind the front group after a crash caused a split in bunch. We were going full gas and I did not see the railway until I was literally on it. Did not see any red lights or hear any alarm. 1/2 — Conor Dunne (@conordunnealot) 4 april 2018

At that point I was only looking at the wheel in front and concentrating on not crashing in the gutter. It was a mistake and I'm sorry, but it genuinely wasn't done intentionally. 2/2 — Conor Dunne (@conordunnealot) 4 april 2018