30-tal renners uit koers genomen na overweg: "Streng? Absoluut niet!"

Thomas Baecke van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel juicht de beslissing van de jury in de Scheldeprijs toe. "We zijn zeer tevreden met dit signaal. We sensibiliseren heel vaak over de veiligheid aan overwegen. Of je nu in een wielerwedstrijd rijdt of je bent een amateur op een driewieler: als het licht op rood gaat, de bel rinkelt en de slagbomen gesloten worden, moet je stoppen."

"Die renners hebben met hun eigen leven gespeeld. Ik ben zeer blij dat er niemand gewond is geraakt of is gestorven. In 2017 zijn in België immers 51 ongevallen gebeurd aan een overweg, met 9 dodelijke slachtoffers. Dit kan allemaal perfect vermeden worden als de verkeersregels gerespecteerd worden."