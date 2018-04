Marc Sarreau slaat dubbelslag in Ronde van de Sarthe

In de tweede rit kregen de renners een vlakke rit van 184 km tussen Riallé en Ancenis voorgeschoteld. Een kopgroep van twee renners koos voor de snelle vlucht en sprokkelde 5 minuten voorsprong bijeen. Na 120 km was het tweekoppige vluchtersgroepje er evenwel aan voor de moeite en maakte het peloton zich net zoals gisteren op voor een massasprint.

De Fransman Sarreau toonde over de beste sprintersbenen te beschikken en bolde voor Alex Frame (Trek-Segafredo) en Manuel Belletti (Androni-Sidermec-Bottecchia) als eerste over de eindmeet. De 24-jarige wielrenner mag meteen ook de gele leiderstrui aantrekken. Christophe Noppe (Sport Vlaanderen-Baloise), die gisteren nog op het podium stond, was ook vandaag de beste Belg met een achtste ereplaats.

De 24-jarige Sarreau behaalde zijn 4e overwinning van het seizoen. Eerder kaapte hij ook al 2 ettapes weg in de l'Etoile de Bessèges en eentje in La Roue Tourangelle.