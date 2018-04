Bruyneel: "Hebben veel vijanden gemaakt. Daar heb ik spijt van"

Lance Armstrong bleef door familiale omstandigheden afwezig in de Ronde van Vlaanderen, zijn vroegere mentor/ploegmanager Johan Bruyneel ontbrak niet op het appel. Bruyneel kroop zaterdag op zijn fiets en bedwong, met de tong uit zijn mond, onder meer de Paterberg (zie foto's).

Bruyneel heeft een schorsing van 10 jaar aan zijn broek voor zijn betrokkenheid in de dopingzaak rond Lance Armstrong en US Postal. Het vernietigende USADA-rapport over de Amerikaanse wielerploeg zette onze landgenoot weg als het brein van een dopingnetwerk.

Het Nieuwsblad publiceert vandaag een groot interview met Bruyneel. "Weet je dat ik de eerste moet tegenkomen die in mijn gezicht iets negatiefs zegt? Wat in de media komt, bepaalt de perceptie, maar in het milieu weet iedereen hoe het in elkaar zit of zat. Ik praat niet goed wat er gebeurd is, maar de mensen in het milieu kennen de echte context", zegt Bruyneel in de krant.

"Ik kan nog altijd niet alles over de zaak zeggen, omdat ze nog loopt voor het TAS, maar ik weet wel dat Lance en onze ploeg het systeem niet uitgevonden hebben. Het is niet bij ons begonnen en het is niet bij ons geëindigd. Het is makkelijk om Lance en de ploeg de schuld te geven van alles wat ooit fout gegaan is in het wielrennen, maar sorry: ik ga daar niet mee akkoord."