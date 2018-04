Wilfried Peeters: "Scheldeprijs wordt slijtageslag van in het begin"

De start van de Scheldeprijs ligt dit jaar niet in Mol of in Antwerpen, maar wel in Terneuzen. Van daaruit maakt het peloton zich op voor een stevige namiddag door weer en wind.

"Het wordt een afvallingsrace, een slijtageslag van in het begin", voorspelt Wilfried Peeters bij Sporza. "De eerste 120 kilometer zal er een afschuwelijke wind staan, er zullen waaiers gevormd worden."

"Daar zijn we ook specialist in", merkt Peeters fijntjes op. "Hopelijk zit ons Nederlandse goudhaantje Jakobsen (de winnaar van Nokere Koerse, red) in de juiste groep. Dan kan hij het afmaken in de sprint."

"Ik denk dat we met een kleine en selecte groep naar de finish zullen gaan, want het wordt heel moeilijk om de wedstrijd te controleren."